Dramatyczne przesłuchanie kobiet, którym odmówiono aborcji. "Czułam się uwięziona we własnym ciele"

Biały Dom poinformował, że jest w posiadaniu informacji wskazujących na to, że Rosja zaminowała podejścia do ukraińskich portów na Morzu Czarnym. W oświadczeniu Moskwa stwierdziła, że od czwartku wszystkie statki płynące do portów w Ukrainie na tym morzu będą postrzegane jako prawdopodobnie transportujące ładunki wojskowe. Wcześniej Ukraińcy ogłosili, że tworzą tymczasową trasę żeglugową, aby kontynuować eksport zboża.