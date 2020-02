"Śmierć Ameryce" i portrety Sulejmaniego. Rocznica rewolucji w cieniu kryzysu

Rocznica rewolucji islamskiej w tym roku należy do wyjątkowych po styczniowych wydarzeniach, gdy Stany Zjednoczone zabiły czołowego irańskiego dowódcę Kasema Sulejmaniego, co skłoniło w odwecie Iran do zaatakowania baz z amerykańskimi żołnierzami w Iraku. Na wtorkowych wiecach rocznicowych można było zobaczyć transparenty z wizerunkiem zabitego generała.

41. rocznica rewolucji islamskiej

Nowy premier zgodził się na powrót do kraju ajatollah Ruhollaha Chomeiniego, który po 14 latach pobytu na uchodźstwie we Francji powrócił do Iranu 1 lutego. 11 lutego 1979 roku wojsko ogłosiło neutralność, co utorowało drogę do ostatecznego obalenia władzy Pahlawiego. Na czele państwa stanął Chomeini. Każdego roku, w pierwszym dniu lutego rozpoczynają się obchody nazywane "10 dniami świtu". 11 lutego przechodzą marsze rocznicowe.