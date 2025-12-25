Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie urządzą "taniec na kościach"

Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
Nagranie z teatru w Mariupolu przed rosyjskim atakiem
Źródło: TVN24
Teatr Dramatyczny w Mariupolu, który Rosjanie zbombardowali w 2022 roku, zostanie ponownie otwarty decyzją okupacyjnych władz. W czasie oblężenia miasta ukrywały się tam setki osób. Około 300 straciło życie. Dawni pracownicy teatru nie kryją oburzenia.

Po obudowie przez rosyjskie władze okupacyjne Teatr Dramatyczny w Mariupolu ma zostać otwarty do końca grudnia. Pierwszym odegranym spektaklem ma być rosyjska baśń "Szkarłatny kwiat".

"Teatr odradza się wraz z Mariupolem. Rosyjskie i radzieckie klasyki powróciły na scenę" - cytuje oświadczenie nowych władz teatru brytyjski "Guardian".

Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
Źródło: Petro Andriuszczenko/Telegram

Ponowne otwarcie teatru w Mariupolu. "Taniec na kościach"

Jewgienij Sosnowski, fotograf, który współpracował z mariupolskim teatrem przed rosyjską napaścią, stwierdził, że "nie potrafi tego nazwać inaczej niż cynizmem". "W tym miejscu powinien stać pomnik ku pamięci mieszkańców Mariupola, którzy zginęli podczas rosyjskiego oblężenia miasta, a nie miejsce rozrywki" - podkreślił.

"Zabawa, śpiewy i tańce na tych wszystkich kościach? Mam przeczucie, że dusze ludzi, którzy tam zginęli, nie pozwolą na udane występy" - powiedziała z kolei Vira Lebedyńska, dawna aktorka teatru.

Brytyjski dziennik napisał, że odnowienie i ponowne otwarcie teatru wpisuje się w proces rusyfikacji regionu. Zgodnie z wydanym przez przywódcę Rosji Władimira Putina dekretem, rosyjskie władze Mariupola mogą skonfiskować nieruchomości tych mieszkańców, którzy zostali zabici albo ewakuowali się z miasta. Rekompensata przysługuje jedynie tym mieszkańcom, którzy przyjmą rosyjskie obywatelstwo.

30
30.05.2022 | Przeżył atak na teatr w Mariupolu. "Zobaczyłem, jak na moją żonę lecą metalowe drzwi, to była sekunda"
Źródło: Arleta Zalewska | Fakty TVN

Tragedia Mariupola

W okresie od lutego do maja 2022 roku rosyjskie wojska niemal doszczętnie zrównały z ziemią 430-tysięczny Mariupol i popełniły tam szereg zbrodni na ludności cywilnej. Jedną z najbardziej przerażających było zbombardowanie Teatru Dramatycznego 16 marca 2022 roku. Ataku dokonano, mimo że przed teatrem widniał duży napis "Dzieci", mający uchronić ukrywających się tam cywilów. Rada Miasta Mariupol podała, że w ataku zginęło około 300 osób.

Rosja nie przyznaje się do zbombardowania teatru i twierdzi, że do eksplozji doszło poprzez detonację ładunku wybuchowego, który miał się znajdować wewnątrz budynku.

OGLĄDAJ: "Powiedział: jeśli przeżyjecie pół roku, będziecie wolni"
DokFoto1 (2)

"Powiedział: jeśli przeżyjecie pół roku, będziecie wolni"

DokFoto1 (2)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Petro Andriuszczenko/Telegram

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieMariupolRosjaKonflikty zbrojne RosjiWojsko rosyjskie
Czytaj także:
Opady marznące
IMGW ostrzega. Zimowe zagrożenia w siedmiu województwach
METEO
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek z zarzutem po zabójstwie Mai. "Nie odpowiadał na pytania sądu"
WARSZAWA
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Pociągi odwołane w święta. "Przyczyny techniczne"
Polska
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
METEO
Klatka kluczowa-120114
"Co się zadziało, że młodzi ludzie stali się bezdomnymi? My się zadzialiśmy"
Polska
Ukraina żołnierze święta
Ojciec na froncie, matka z synkiem "przy świecach, jak w dawnych czasach"
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
METEO
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
METEO
Słynne zdjęcie Ireneusza Radkiewicza. Lech Wałęsa opuszcza miejsce internowania (Arłamów, 15.11.1982)
Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był autorem słynnych zdjęć
Kultura i styl
Plaża w Budleigh Salterton
Zaginęli w trakcie świątecznej kąpieli. "Wysłano znaczną liczbę służb"
Świat
2025-12-25T011133Z_2_LWD236224122025RP1_RTRWNEV_C_2362-USA-TRUMP-NORAD-0003
Donald Trump rozmawiał z dziećmi o "śledzeniu" świętego Mikołaja
Świat
Zakład karny
Groziła byłemu partnerowi. Najpierw był zakaz, teraz areszt
WARSZAWA
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV pierwszy raz przemówił po polsku
Świat
Pożar na autostradzie A2 na wysokości Wólki (Łódzkie)
Przewoził owoce, stanął w ogniu
Łódź
imageTitle
Setka Shiffrin, cztery rekordy Duplantisa. Taki był rok 2025 w światowym sporcie
EUROSPORT
imageTitle
United muszą radzić sobie bez Bruno Fernandesa
EUROSPORT
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
BIZNES
Policja
W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony
Białystok
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
METEO
imageTitle
"Wygrała chciwość". Biedniejsze kluby bez wsparcia
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Kościół w ogniu. "Sytuacja jest pod kontrolą"
Lublin
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
BIZNES
Krzysztof Globisz
Przeżył "straszne chwile" po udarze. Teraz mówi: jestem szczęśliwy
Polska
ZDM wymieni 52,6 tys. lamp na drogach gminnych podległych dzielnicom
Drogowcy policzyli, ile kosztowało oświetlenie w najdłuższą noc w roku
WARSZAWA
imageTitle
Flick już wie. Zdecydował w sprawie przyszłości Rashforda
EUROSPORT
Polskie myśliwce MiG-29 (zdjęcie ilustracyjne)
"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą
Polska
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
BIZNES
Kościelny ślub Anzheliki z jej mężem
Coraz więcej międzynarodowych małżeństw w Polsce. Ukraina na czele
Svitlana Kucherenko
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica