Świat Te zdjęcia i nagrania z Moskwy obiegły świat Maciej Wacławik |

Pożar w rafinerii w Moskwie po ataku ukraińskich dronów Źródło wideo: Reuters/social media Źródło zdj. gł.: Sefa Karacan/Abaca/PAP

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Rafineria w dzielnicy Kapotnia leży około 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy Rosji. Potężny pożar, który wybuchł tam po ukraińskim ataku, widoczny jest z dużej odległości. W internecie pojawiło się wiele zdjęć i nagrań.

Potężne pożary na zdjęciach i nagraniach

Portal RBC-Ukraine opublikował na portalu X zdjęcie, na którym - według opisu - widać pożar moskiewskiej rafinerii i pokrywę zbiornika ropy, która wylatuje w powietrze. Ukraiński portal dodał też nagranie z innej perspektywy - przerażeni ludzie biegną zobaczyć, co się dzieje.

На відео потрапив момент удару по резервуару на НПЗ у Москві. Вибухом зірвало люк#Москва pic.twitter.com/BK0ZMMcyjH — РБК-Україна (@rbc_ukraine) June 18, 2026 Rozwiń

Zdjęcie z pokrywą zbiornika obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy. "Władimir, pilnuj Rafinerii Moskiewskiej, bo wykipi" - skomentował na X dziennikarz i ekspert ds. energetyki Jakub Wiech. "Zdjęcie dnia" - stwierdził inny komentujący. "Świetne zdjęcie 'latającego spodka', który zauważono dziś rano nad Moskwą. Ale nie wygląda na to, by przyleciał w pokoju..." - napisał jeden z użytkowników platformy X

⚡️ During the night of 18 June 2026, units of the Defence Forces of Ukraine conducted a repeat strike against the Moscow Oil Refinery in Moscow region of the russian federation. https://t.co/ZK5pGQk44W pic.twitter.com/lHuCo5gfO4 — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) June 18, 2026 Rozwiń

Gazeta "Kyiv Post" opublikowała nagranie eksplozji z widoczną pokrywą wyrzuconą w powietrze, podając, że zdjęcia ze zdarzenia udostępniły też rosyjskie kanały.

Russian channels are sharing footage showing the roof of an oil storage tank blown skyward during the strike on Moscow’s oil refinery.



Video: Telegram channels pic.twitter.com/wb3mADawfR — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026 Rozwiń

Niezależny rosyjski portal Mediazona zamieścił dwa nagrania z widocznymi słupami czarnego dymu nad rafinerią. "Na nagraniach wideo wykonanych przez naocznych świadków niezależny portal Astra zliczył co najmniej pięć pożarów na terenie moskiewskiej rafinerii ropy naftowej" - czytamy we wpisie Mediazony. Dodano, że wskutek ataku dronów na Moskwę trafione zostały też dwa centra handlowe i kilka budynków mieszkalnych.

In a massive Ukrainian drone attack on Moscow and the surrounding region, an oil refinery, two shopping centres, and several residential buildings have been damaged.



In eyewitness videos, independent media Astra counted at least five fires within the Moscow Oil Refinery. Mayor… pic.twitter.com/ykc31tLAsv — Mediazona (@mediazona_en) June 18, 2026 Rozwiń

💥 Moscow, Russia



June 18th, 2026 pic.twitter.com/MFDLK75KW2 — Igor Sushko (@igorsushko) June 18, 2026 Rozwiń

Podczas ostatniego ukraińskiego ataku uszkodzony został także żuraw budowlany w stolicy Rosji - wynika z wpisu, który opublikował kanał MilitaryNewsUA na X. Dołączono do niego wideo z datą 18 czerwca, na którym widać moment eksplozji konstrukcji.

❗️During the raid on Moscow, one of the “Liutyi” kamikaze drones encountered a construction crane in its path. pic.twitter.com/sXteYgIHgm — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 18, 2026 Rozwiń

Do mediów społecznościowych trafiło też co najmniej jedno nagranie śmigłowca straży pożarnej wysłanego do gaszenia pożaru rafinerii w Moskwie.

BREAKING: A Ka-32 firefighting helicopter of the Moscow Fire Department is battling the massive blaze caused by the Ukrainian Unmanned Systems Forces' one-way attack drone strike on the Moscow oil refinery.



The helicopter has been dropping water on the burning fuel facilities as… pic.twitter.com/lYiUxG09TC — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 18, 2026 Rozwiń

Czarne chmury nad Moskwą. Zdjęcia

Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026) Źródło zdjęcia: Sefa Karacan/Abaca/PAP

Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026) Źródło zdjęcia: Sefa Karacan/Abaca/PAP

Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026) Źródło zdjęcia: AFP/East News

Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026) Źródło zdjęcia: Sefa Karacan/Abaca/PAP

W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar Źródło zdjęcia: Reuters/social media

W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar Źródło zdjęcia: Reuters/social media

W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar Źródło zdjęcia: Reuters/social media