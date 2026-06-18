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Świat

Te zdjęcia i nagrania z Moskwy obiegły świat

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Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Pożar w rafinerii w Moskwie po ataku ukraińskich dronów
Źródło wideo: Reuters/social media
Źródło zdj. gł.: Sefa Karacan/Abaca/PAP
Po ataku ukraińskich dronów na Moskwę media społecznościowe obiegły zdjęcia i nagrania pożarów - na terenie rafinerii w moskiewskiej dzielnicy Kapotnia, ale nie tylko. Niezależny rosyjski portal Mediazona poinformował, że trafione zostały także dwa centra handlowe i kilka budynków mieszkalnych. Co widać na udostępnionych w sieci materiałach?

Rafineria w dzielnicy Kapotnia leży około 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy Rosji. Potężny pożar, który wybuchł tam po ukraińskim ataku, widoczny jest z dużej odległości. W internecie pojawiło się wiele zdjęć i nagrań.

Potężne pożary na zdjęciach i nagraniach

Portal RBC-Ukraine opublikował na portalu X zdjęcie, na którym - według opisu - widać pożar moskiewskiej rafinerii i pokrywę zbiornika ropy, która wylatuje w powietrze. Ukraiński portal dodał też nagranie z innej perspektywy - przerażeni ludzie biegną zobaczyć, co się dzieje.

Zdjęcie z pokrywą zbiornika obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy. "Władimir, pilnuj Rafinerii Moskiewskiej, bo wykipi" - skomentował na X dziennikarz i ekspert ds. energetyki Jakub Wiech. "Zdjęcie dnia" - stwierdził inny komentujący. "Świetne zdjęcie 'latającego spodka', który zauważono dziś rano nad Moskwą. Ale nie wygląda na to, by przyleciał w pokoju..." - napisał jeden z użytkowników platformy X

Gazeta "Kyiv Post" opublikowała nagranie eksplozji z widoczną pokrywą wyrzuconą w powietrze, podając, że zdjęcia ze zdarzenia udostępniły też rosyjskie kanały.

Niezależny rosyjski portal Mediazona zamieścił dwa nagrania z widocznymi słupami czarnego dymu nad rafinerią. "Na nagraniach wideo wykonanych przez naocznych świadków niezależny portal Astra zliczył co najmniej pięć pożarów na terenie moskiewskiej rafinerii ropy naftowej" - czytamy we wpisie Mediazony. Dodano, że wskutek ataku dronów na Moskwę trafione zostały też dwa centra handlowe i kilka budynków mieszkalnych.

Podczas ostatniego ukraińskiego ataku uszkodzony został także żuraw budowlany w stolicy Rosji - wynika z wpisu, który opublikował kanał MilitaryNewsUA na X. Dołączono do niego wideo z datą 18 czerwca, na którym widać moment eksplozji konstrukcji.

Do mediów społecznościowych trafiło też co najmniej jedno nagranie śmigłowca straży pożarnej wysłanego do gaszenia pożaru rafinerii w Moskwie.

Czarne chmury nad Moskwą. Zdjęcia

Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Źródło zdjęcia: Sefa Karacan/Abaca/PAP
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Źródło zdjęcia: Sefa Karacan/Abaca/PAP
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Źródło zdjęcia: AFP/East News
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Źródło zdjęcia: Sefa Karacan/Abaca/PAP
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
Źródło zdjęcia: Reuters/social media
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
Źródło zdjęcia: Reuters/social media
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
Źródło zdjęcia: Reuters/social media
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
RosjaUkrainaWojna w UkrainieMoskwaDrony
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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