Te zdjęcia i nagrania z Moskwy obiegły świat
Rafineria w dzielnicy Kapotnia leży około 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy Rosji. Potężny pożar, który wybuchł tam po ukraińskim ataku, widoczny jest z dużej odległości. W internecie pojawiło się wiele zdjęć i nagrań.
Potężne pożary na zdjęciach i nagraniach
Portal RBC-Ukraine opublikował na portalu X zdjęcie, na którym - według opisu - widać pożar moskiewskiej rafinerii i pokrywę zbiornika ropy, która wylatuje w powietrze. Ukraiński portal dodał też nagranie z innej perspektywy - przerażeni ludzie biegną zobaczyć, co się dzieje.
Zdjęcie z pokrywą zbiornika obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy. "Władimir, pilnuj Rafinerii Moskiewskiej, bo wykipi" - skomentował na X dziennikarz i ekspert ds. energetyki Jakub Wiech. "Zdjęcie dnia" - stwierdził inny komentujący. "Świetne zdjęcie 'latającego spodka', który zauważono dziś rano nad Moskwą. Ale nie wygląda na to, by przyleciał w pokoju..." - napisał jeden z użytkowników platformy X
Gazeta "Kyiv Post" opublikowała nagranie eksplozji z widoczną pokrywą wyrzuconą w powietrze, podając, że zdjęcia ze zdarzenia udostępniły też rosyjskie kanały.
Niezależny rosyjski portal Mediazona zamieścił dwa nagrania z widocznymi słupami czarnego dymu nad rafinerią. "Na nagraniach wideo wykonanych przez naocznych świadków niezależny portal Astra zliczył co najmniej pięć pożarów na terenie moskiewskiej rafinerii ropy naftowej" - czytamy we wpisie Mediazony. Dodano, że wskutek ataku dronów na Moskwę trafione zostały też dwa centra handlowe i kilka budynków mieszkalnych.
Podczas ostatniego ukraińskiego ataku uszkodzony został także żuraw budowlany w stolicy Rosji - wynika z wpisu, który opublikował kanał MilitaryNewsUA na X. Dołączono do niego wideo z datą 18 czerwca, na którym widać moment eksplozji konstrukcji.
Do mediów społecznościowych trafiło też co najmniej jedno nagranie śmigłowca straży pożarnej wysłanego do gaszenia pożaru rafinerii w Moskwie.