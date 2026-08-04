Świat "Jedno pytanie nasuwa się na myśl: skąd oni wzięli tyle blokad?" Maciej Wacławik |

Niedźwiadki w Tatrach słowackich Źródło wideo: przemyslaw.masio/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: x.com/lukasrucka

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Na nagraniu opublikowanym na portalu X w niedzielę widać rząd samochodów z polskimi tablicami rejestracyjnymi, zaparkowanych wzdłuż szosy. Kilkadziesiąt z nich ma blokady na kołach. Film powstał obok parkingu przy szlaku, który prowadzi do Zielonego Stawu Kieżmarskiego w północno-wschodniej części Tatr Wysokich na Słowacji. I wywołał falę komentarzy. "Polacy wyjeżdżają z Tatr z kapciami" - napisał po słowacku internauta, który opublikował nagranie. "Kapeć" to na Słowacji potoczne określenie blokady na koło.

Film wyświetlono ponad 415 tysięcy razy. Komentują go i Słowacy, i Polacy. Jeden z naszych rodaków zwrócił uwagę, że pobliski parking jest bardzo mały i już wcześnie rano jest zapełniony. Inny internauta pisze: "Czasem liczba miejsc do parkowania limituje liczbę turystów, aby zachować pewien komfort turystyki i wpływ na przyrodę. Nie ma miejsca, to jedź gdzie indziej". Inny skomentował z ironią: "Wszystko powinno być parkingiem. Skuć Tatry, postawić parking".

Użytkownik, który zamieścił nagranie na X, zauważył, że w pobliskiej Tatrzańskiej Łomnicy dostępny jest darmowy parking P+R. Autorzy wielu komentarzy, w tym Polacy, wyrazili zadowolenie z egzekwowania przepisów dotyczących parkowania.

Z Tatier odchádzajú Poliaci len s papučami. 🫣 pic.twitter.com/SnRMFteI9l — Lukas Rucka (@lukasrucka) August 2, 2026 Rozwiń

Nagranie udostępniono też na instagramowym profilu Tatry Official z opisem: "Kiedy wędrówka się kończy, przygoda wcale nie musi". Wśród setek komentarzy najwięcej polubień zyskał ten: "Tylko jedno pytanie nasuwa się na myśl: skąd oni wzięli tyle blokad?"

Mandaty na Słowacji

Mandat za naruszenie zakazu zatrzymywania się i postoju wynosi na Słowacji 52 euro (ok. 220 zł) lub 78 euro (ok. 330 zł), jeśli właściciel pojazdu nie zapłaci grzywny w ciągu 15 dni - podaje straż miejska z miasta Skalica na swojej stronie. Za niedozwolone parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, w przejściu podziemnym i tunelu oraz w odległości mniejszej niż 15 metrów od nich grozi kara 198 euro (850 zł) lub 132 euro (ok. 570 zł) w przypadku uiszczenia kwoty w ciągu 15 dni.