Rosjanie rozpoczęli manewry na Bałtyku. Komentarz MON

W oczach niektórych, nawet jeszcze dzisiaj, pigment naszej skóry skazuje nas na dyskryminację - oświadczył premier Trynidadu i Tobago Keith Rowley, który wystąpił we wtorek do Europy o wypłatę odszkodowań za eksploatację pracy niewolniczej, do której zmuszana była rdzenna ludność Karaibów.