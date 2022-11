Samolot pasażerski rozbił się na jeziorze w Tanzanii. Kilkanaście osób nie żyje

Samolot tanzańskich linii Precision Air rozbił się w niedzielę w czasie nieudanego awaryjnego lądowania na Jeziorze Wiktorii w Tanzanii, zbliżając się do pobliskiego lotniska - podał przewoźnik. Na pokładzie były 43 osoby, w tym dziecko. Jak przekazał premier Kassim Majaliwa, co najmniej 19 osób zginęło.

Jak podały linie Precision Air, maszyna leciała z Dar es Salaam i zmierzała do leżącego niedaleko jeziora lotniska w mieście Bukoba. Na pokładzie było 39 pasażerów, w tym jedno dziecko w wieku niemowlęcym, i czterech członków załogi.

Premier Tanzanii Kassim Majaliwa poinformował później na konferencji prasowej, że zginęło co najmniej 19 osób. Wcześniejsze doniesienia mówiły o trzech ofiarach śmiertelnych. Linie Precision Air informowały tymczasem, że 26 osób zostało uratowanych, a piloci zostali uwięzieni w kokpicie.

Świadek: samolot leciał w trudnych warunkach, chwiał się

Przyczyna zdarzenia nie jest jasna, ale Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) poinformowała, że do wypadku doszło wskutek burz i ulewnych deszczy. Świadek powiedział TBC, że widział, jak samolot chwiejnie leciał, gdy zbliżał się do lotniska w warunkach słabej widoczności. Według relacji świadka skręcił w kierunku portu lotniczego, ale minął go i wylądował na tafli wody.