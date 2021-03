Zmarłego przywódcę Tanzanii zastąpiła kobieta. "Czas, by pogrzebać dzielące nas różnice"

Zgodnie z konstytucją Tanzanii wiceprezydent sprawuje władzę do końca kadencji prezydenta, który umarł podczas sprawowania urzędu. Magufuli, który po raz pierwszy został wybrany w 2015 roku, zapewnił sobie w w październiku ubiegłego roku drugą pięcioletnią kadencję.

"Czas, by pogrzebać dzielące nas różnice"

Hassan przysięgę prezydencką złożyła ubrana w hidżab z dłonią spoczywającą na Koranie. Uroczystość zaprzysiężenie odbyła się w stolicy kraju, Dar es Salaam. 61-latka jest pierwszą kobietą, która objęła urząd prezydenta w historii Tanzanii i pierwszą osobą na tym stanowisku, która urodziła się na należącym do tego kraju Zanzibarze.

- To jest czas, by pogrzebać dzielące nas różnice i zjednoczyć się jako naród - oznajmiła w pierwszym prezydenckim oświadczeniu. - To nie jest czas na wskazywanie palcem, ale czas na trzymanie się za ręce i wspólne kroczenie na przód - podkreśliła.