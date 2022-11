"Jak udało mi się przeżyć, wie tylko Bóg". Ocalały z katastrofy wspomina dramatyczne chwile

- Nie wiem, jak udało mi się przeżyć. To wie tylko Bóg. W momencie gdy samolot wylądował w wodzie, nie wiedziałem, co robić. Personel pokładowy otworzył drzwi awaryjne, wspiąłem się na nich. Stanąłem na korpusie samolotu i czekałem na pomoc - powiedział w rozmowie z Anadolu Agency Richard Komba, któremu udało się przeżyć katastrofę. Obecnie 45-letni mężczyzna przebywa w szpitalu, gdzie dochodzi do zdrowia.