Sugerowali, że prezydent może być ciężko chory. Cztery osoby zatrzymane

- Szerzenie plotek, że prezydent jest chory, podchodzi pod mowę nienawiści – stwierdził w piątek premier Kassim Majaliwa. Zapewnił, że w ostatnim czasie rozmawiał z prezydentem telefonicznie. Z kolei wiceprezydent Samia Suluhu Hassan w odezwie do narodu wezwała do jedności i apelowała, by nie słuchać niesprawdzonych informacji. – To normalne dla każdego, żeby doświadczyć choroby, żeby się zakazić wirusem grypy albo mieć gorączkę. To jest jednak czas dla Tanzańczyków, by się zjednoczyć w modlitwie - dodała.