Rosjanie nie zdążyli. Amerykanie przejęli tankowiec

"Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych w koordynacji z Departamentem Wojny ogłosiły zajęcie M/V Bella 1 za naruszenie amerykańskich sankcji" - poinformowało w środę po południu czasu polskiego Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM) w serwisie X.
Według EUCOM jednostka została zatrzymana na Atlantyku zgodnie z nakazem amerykańskiego sądu federalnego.
"Przechwycenie wpisuje się w proklamację prezydenta USA wymierzoną w objęte sankcjami jednostki zagrażające bezpieczeństwu i stabilności zachodniej półkuli. Operacja została przeprowadzona przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego ze wsparciem Departamentu Wojny, co stanowi przykład ogólnorządowej strategii obrony ojczyzny" - podkreśliło EUCOM w innym wpisie.
Prezydent Donald Trump powiedział w zeszłym miesiącu, że nakazał "blokadę" objętych sankcjami tankowców, wpływających i wypływających z Wenezueli. Przed sobotnim atakiem USA i uprowadzeniem przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, Trump wielokrotnie oskarżał tamtejszy rząd o wykorzystywanie statków do przemytu narkotyków do USA.
Szef Pentagonu Pete Hegseth zaznaczył w odpowiedzi na wpis EUCOM, że "blokada objętej sankcjami i zabronionej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełni mocy - wszędzie na świecie".
Tankowiec wcześniej przewoził wenezuelską ropę naftową. Obecnie najprawdopodobniej nie przewozi już ładunku.
Tankowiec zmienił kurs i nazwę
W grudniu straż przybrzeżna USA próbowała wejść na pokład Belli 1 na Karaibach. Przypuszczano, że statek zmierza w kierunku Wenezueli. Straż miała nakaz przejęcia tankowca oskarżanego o złamanie amerykańskich sankcji i transport irańskiej ropy. Jednostka zmieniła kurs, nazwę (na Marinera) i zamalowała oznaczenia gujańskie, zastępując je rosyjską banderą.
Rosja twierdziła, że "z niepokojem monitoruje" sytuację wokół tankowca.
Tankowiec miał znajdować się między Szkocją a Islandią
BBC podała, że Bella1/Marinera znajdowała się w nocy z wtorku na środę między Szkocją a Islandią, ale odległość i pogoda utrudniały wejście na pokład. Urzędnicy amerykańscy, cytowani przez CBS, zasugerowali, że Stany Zjednoczone mogłyby przeprowadzić operację podobną do tej z zeszłego miesiąca, kiedy to amerykańska piechota morska i siły specjalne we współpracy ze Strażą Przybrzeżną przejęły The Skipper, duży tankowiec pływający pod banderą Gujany po tym, gdy wypłynął z portu w Wenezueli.
Zgodnie z prawem międzynarodowym statki pływające pod banderą danego państwa podlegają ochronie tego państwa, jednak Dimitris Ampatzidis, zajmujący się analizą ryzyka w firmie morskiej Kpler, ocenił w rozmowie z BBC, że zmiana nazwy i bandery statku nie ma większego znaczenia - może spowodować "tarcia dyplomatyczne", ale nie powstrzyma działań egzekucyjnych USA.
"Obecnie nasz statek pływa po wodach międzynarodowych północnego Atlantyku pod banderą państwową Federacji Rosyjskiej w pełni przestrzegając norm międzynarodowego prawa morskiego" - oświadczyło wcześniej rosyjskie MSZ. "Z niezrozumiałych dla nas przyczyn rosyjskiemu statkowi poświęcana jest wzmożona i ewidentnie nieproporcjonalna uwaga przez wojska USA i NATO, pomimo jego pokojowego statusu. (...) Oczekujemy, że kraje zachodnie, które deklarują swoje zaangażowanie na rzecz wolności żeglugi na pełnym morzu, same zaczną przestrzegać tej zasady" - stwierdziło w komunikacie.
Rosja wysłała własne okręty wojenne w celu eskortowania tankowca, jednak prawdopodobnie nie zdążyły one dotrzeć na miejsce przed operacją sił amerykańskich.
Kolejny statek zajęty przez USA. "Nielegalna działalność"
Także w środę, niemal równolegle do EUCOM, Dowództwo Południowe USA powiadomiło o zajęciu innego tankowca - M/T Sophia na Morzu Karaibskim.
"Zatrzymany statek, M/T Sophia, operował na wodach międzynarodowych i prowadził nielegalną działalność na Morzu Karaibskim. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych eskortuje M/T Sophia do Stanów Zjednoczonych w celu ostatecznego rozpatrzenia sprawy" - napisano w serwisie X.
Według danych Departamentu Skarbu USA płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej "flocie cieni" przewożącej rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.
Autorka/Autor: js, sz/adso, lulu
Źródło: PAP, BBC
Źródło zdjęcia głównego: U.S. European Command/X