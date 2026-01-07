Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie nie zdążyli. Amerykanie przejęli tankowiec

Tankowiec Bella1/Marinera został zajęty przez służby USA
Tankowiec Bella 1 ścigany przez USA
Źródło: Reuters
Tankowiec Bella 1/Marinera został przechwycony w środę przez służby USA. Statek był ścigany na Atlantyku przez amerykańskie siły i miał dostać eskortę rosyjskich jednostek. Rosjanie najpewniej nie zdążyli z "pomocą". Amerykanie poinformowali o zajęciu jeszcze jednego tankowca, tym razem na Morzu Karaibskim.

"Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych w koordynacji z Departamentem Wojny ogłosiły zajęcie M/V Bella 1 za naruszenie amerykańskich sankcji" - poinformowało w środę po południu czasu polskiego Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM) w serwisie X.

Według EUCOM jednostka została zatrzymana na Atlantyku zgodnie z nakazem amerykańskiego sądu federalnego.

"Przechwycenie wpisuje się w proklamację prezydenta USA wymierzoną w objęte sankcjami jednostki zagrażające bezpieczeństwu i stabilności zachodniej półkuli. Operacja została przeprowadzona przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego ze wsparciem Departamentu Wojny, co stanowi przykład ogólnorządowej strategii obrony ojczyzny" - podkreśliło EUCOM w innym wpisie. 

Prezydent Donald Trump powiedział w zeszłym miesiącu, że nakazał "blokadę" objętych sankcjami tankowców, wpływających i wypływających z Wenezueli. Przed sobotnim atakiem USA i uprowadzeniem przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, Trump wielokrotnie oskarżał tamtejszy rząd o wykorzystywanie statków do przemytu narkotyków do USA.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zaznaczył w odpowiedzi na wpis EUCOM, że "blokada objętej sankcjami i zabronionej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełni mocy - wszędzie na świecie".

Tankowiec wcześniej przewoził wenezuelską ropę naftową. Obecnie najprawdopodobniej nie przewozi już ładunku.

Tankowiec zmienił kurs i nazwę

W grudniu straż przybrzeżna USA próbowała wejść na pokład Belli 1 na Karaibach. Przypuszczano, że statek zmierza w kierunku Wenezueli. Straż miała nakaz przejęcia tankowca oskarżanego o złamanie amerykańskich sankcji i transport irańskiej ropy. Jednostka zmieniła kurs, nazwę (na Marinera) i zamalowała oznaczenia gujańskie, zastępując je rosyjską banderą.

Rosja twierdziła, że "z niepokojem monitoruje" sytuację wokół tankowca.

Tankowiec Bella 1/Marinera
Tankowiec Bella 1/Marinera
Źródło: Reuters

Tankowiec miał znajdować się między Szkocją a Islandią

BBC podała, że Bella1/Marinera znajdowała się w nocy z wtorku na środę między Szkocją a Islandią, ale odległość i pogoda utrudniały wejście na pokład. Urzędnicy amerykańscy, cytowani przez CBS, zasugerowali, że Stany Zjednoczone mogłyby przeprowadzić operację podobną do tej z zeszłego miesiąca, kiedy to amerykańska piechota morska i siły specjalne we współpracy ze Strażą Przybrzeżną przejęły The Skipper, duży tankowiec pływający pod banderą Gujany po tym, gdy wypłynął z portu w Wenezueli.

Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie

Zgodnie z prawem międzynarodowym statki pływające pod banderą danego państwa podlegają ochronie tego państwa, jednak Dimitris Ampatzidis, zajmujący się analizą ryzyka w firmie morskiej Kpler, ocenił w rozmowie z BBC, że zmiana nazwy i bandery statku nie ma większego znaczenia - może spowodować "tarcia dyplomatyczne", ale nie powstrzyma działań egzekucyjnych USA.

"Obecnie nasz statek pływa po wodach międzynarodowych północnego Atlantyku pod banderą państwową Federacji Rosyjskiej w pełni przestrzegając norm międzynarodowego prawa morskiego" - oświadczyło wcześniej rosyjskie MSZ. "Z niezrozumiałych dla nas przyczyn rosyjskiemu statkowi poświęcana jest wzmożona i ewidentnie nieproporcjonalna uwaga przez wojska USA i NATO, pomimo jego pokojowego statusu. (...) Oczekujemy, że kraje zachodnie, które deklarują swoje zaangażowanie na rzecz wolności żeglugi na pełnym morzu, same zaczną przestrzegać tej zasady" - stwierdziło w komunikacie.

Rosja wysłała własne okręty wojenne w celu eskortowania tankowca, jednak prawdopodobnie nie zdążyły one dotrzeć na miejsce przed operacją sił amerykańskich.

Kolejny statek zajęty przez USA. "Nielegalna działalność"

Także w środę, niemal równolegle do EUCOM, Dowództwo Południowe USA powiadomiło o zajęciu innego tankowca - M/T Sophia na Morzu Karaibskim.

"Zatrzymany statek, M/T Sophia, operował na wodach międzynarodowych i prowadził nielegalną działalność na Morzu Karaibskim. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych eskortuje M/T Sophia do Stanów Zjednoczonych w celu ostatecznego rozpatrzenia sprawy" - napisano w serwisie X.

Według danych Departamentu Skarbu USA płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej "flocie cieni" przewożącej rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js, sz/adso, lulu

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: U.S. European Command/X

Udostępnij:
TAGI:
RosjaUSAstatkiPolityka zagraniczna RosjiWojsko rosyjskieStosunki Rosja - USAIslandiaSzkocjaGujanaWenezuela
Czytaj także:
Konferencja w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
Kaczyński o "marzeniach przeciwników". "Z pewnością nie spełnią się"
Polska
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Reforma edukacji. Czy prezydent wiedział co wetuje?
Justyna Suchecka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
BIZNES
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Wrocław
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Podwyżki dla medyków do przesunięcia na styczeń? Resort zdrowia proponuje zmiany
Piotr Wójcik
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
Podziemie narkotykowe w więzieniu. Prokuratura oskarża
Kraków
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
BIZNES
PiS
Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami
Polska
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona poznała rywala w Pucharze Króla. Musi uważać
EUROSPORT
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe dziecko w mieszkaniu. Prokuratura ujawniła przyczynę
WARSZAWA
Zima w Niderlandach, Tilburg
Holandia pod śniegiem. "Jest źle"
METEO
shutterstock_2701987557 Wenezuela-Maracaibo- Czwartek, 30 października 2025 r. Wenezuelscy milicjanci przemaszerowali na rzecz pokoju między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago w mieście Maracaibo w Wenezueli.
Obstawili zakład na amerykańską inwazję na Wenezuelę. Bukmacher wygranych nie wypłaci
BIZNES
Po opadach śniegu w Słupsku na drodze utknęła karetka, ruszyć z miejsca pomogli mieszkańcy
Karetka utknęła w śniegu, pomogli mieszkańcy. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Blackout w Berlinie
Spekulacje po ataku w Berlinie. "Tłumaczenie w drugą stronę dałoby płynny rosyjski"
Świat
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Usiłował podpalić budynek niedaleko Sejmu. Decyzja w sprawie podejrzanego
WARSZAWA
W Bieszczadzkim Parku Narodowym na szlakach pieszych obowiązuje całkowity zakaz zjazdów na nartach, deskach snowboardowych, sankach oraz tzw. jabłuszkach.
Zjeżdżali na jabłuszkach i sankach po stromych szlakach parku narodowego
Rzeszów
złoto
Tony wenezuelskiego złota i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
BIZNES
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji
Robert Zieliński
Krowa ugrzęzła w bagnie
Krowa ugrzęzła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy
Szczecin
Zimowy poradnik
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać
METEO
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
BIZNES
Śmierć dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. we Wrocławiu
Chwalili zabójstwo policjantów. Staną przed sądem
Wrocław
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
Justyna zmarła w karetce, nie doczekała operacji. Nowe informacje z prokuratury
Rzeszów
Należy dbać o zęby i regularnie chodzić do dentysty
Choroby przyzębia groźniejsze niż sądzono. Mogą skutkować ciężkimi powikłaniami
Zdrowie
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
BIZNES
The PITT
Aż 15 odcinków w drugim sezonie. "Triumfalny powrót" lubianego serialu
Martyna Nowosielska-Krassowska
Ryszard Terlecki
Terlecki o Kamińskim: był słabym ministrem
Polska
Ania zaginęła w 1995 roku. Kadr z nagrania z jej pierwszej komunii
Ślad po Ani zaginął 31 lat temu. Prokuratura wznawia śledztwo
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica