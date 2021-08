Talibowie w pałacu prezydenckim w Kabulu. Jest nagranie

Tego samego dnia część bojowników wdarła się do pałacu prezydenckiego. - Nasz kraj został uwolniony, mudżahedini są zwycięzcami w Afganistanie - powiedział jeden z talibów. Na nagraniu, które udostępniła stacja Al-Dżazira, widać bojowników świętujących zwycięstwo nad afgańskim rządem w salach zajmowanych wcześniej przez administrację prezydenta Aszrafa Ghaniego. Wznoszą oni okrzyki "chwała Allahowi".

Prezydent Afganistanu opuścił kraj

Talibowie opanowali siedzibę prezydenta po ucieczce Aszrafa Ghaniego za granicę. Ghani napisał na Facebooku, że "uciekł, by uniknąć w kraju rozlewu krwi". Podkreślił, że talibowie stają obecnie przed historycznym testem. "Talibowie odnieśli zwycięstwo (...) i mają obowiązek chronić honor, dobrobyt i szacunek wobec naszych rodaków" - napisał.

Ghani nie ujawnił miejsca swego pobytu. Al-Dżazira podała, powołując się na ochroniarza prezydenta, że Ghani, jego żona, szef sztabu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego polecieli do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu. Wcześniej media podawały, że prezydent udał się do Tadżykistanu, a potem do Omanu.