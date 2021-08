Talibowie zapowiadają wprowadzenie szariatu. Czy wprowadzą najsurowszą wersję islamskiego prawa? Czym jest szariat?

Po wejściu talibów do Kabulu i faktycznym przejęciu przez bojowników kontroli nad Afganistanem pojawiły się obawy o to, że po 20 latach, od kiedy zostali pozbawieni władzy wskutek amerykańskiej interwencji, ponownie narzucą prawo szariatu w jego najbrutalniejszej formie. To może oznaczać powrót okrutnych kar oraz utratę przez kobiety praw, które udało im się uzyskać w konserwatywnym Afganistanie na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.