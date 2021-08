Szef NATO: nigdy nie zamierzaliśmy zostawać w Afganistanie na zawsze

Szef NATO Jens Stoltenberg wezwał talibów, by umożliwili opuszczenie kraju wszystkim, którzy chcą wyjechać z Afganistanu. Dodał, że Sojusz podjął decyzję o wysłaniu dodatkowych samolotów do Kabulu, które umożliwią dalszą ewakuację z kraju. Stoltenberg zaznaczył, że koalicja międzynarodowa "nigdy nie zamierzała zostać w Afganistanie na zawsze".

Szef NATO o sytuacji w Afganistanie po przejęciu władzy przez talibów

We wtorek do sytuacji w Afganistanie odniósł się szef NATO Jens Stoltenberg. - Nigdy nie zamierzaliśmy zostawać w Afganistanie na zawsze - powiedział, wyjaśniając, że długofalowym celem interwencji rozpoczętej w 2001 roku była budowa państwa i sił bezpieczeństwa.

Stoltenberg apeluje do talibów

Stoltenberg wezwał on talibów, by umożliwili opuszczenie kraju wszystkim, którzy chcą wyjechać z Afganistanu. Dodał, że Sojusz Północnoatlantycki podjął decyzję o wysłaniu dodatkowych samolotów do Kabulu, które umożliwią dalszą ewakuację z kraju. - Wszyscy Afgańczycy, mężczyźni, kobiety i dzieci, zasługują na życie w bezpieczeństwie i godności. Musi dojść do pokojowego przekazania władzy, bez jakichkolwiek walk odwetowych i zemsty. Władza, która nie będzie szanować wszystkich praw Afgańczyków i doprowadzi do powrotu rządów strachu, ryzykuje międzynarodową izolacją – powiedział.