"Miejsce ostatniej nadziei dla tysięcy ludzi". Żołnierze na lotnisku w Kabulu, trwa ewakuacja

Poszczególne kraje przenoszą swoje ambasady w bezpieczniejsze miejsca w Afganistanie, żołnierze zabezpieczają ewakuację dyplomatów i ich rodzin z zajętego przez talibów Kabulu. Pentagon poinformował o wysłaniu tysiąca amerykańskich żołnierzy do pomocy w ewakuacji dyplomatów, w Kabulu wylądował samolot z brytyjskimi żołnierzami. Jak podkreślił szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba, lotnisko w Kabulu to teraz miejsce, "w którym lepiej się nie znajdować, i które jednocześnie jest miejscem ostatniej nadziei dla tysięcy ludzi".

W drodze do Kabulu jest holenderski samolot wojskowy - podało w niedzielę ministerstwo obrony Holandii. Akcja ma wspomóc ewakuację holenderskiej ambasady, tłumaczy i ich rodziny. Ze względów bezpieczeństwa resort obrony nie udziela informacji o szczegółach ewakuacji, wskazuje jednak, że ma kontakt ze wszystkimi tłumaczami współpracującymi z ambasadą. W piątek ministerstwo podało, że spośród 273 afgańskich tłumaczy około 110 zostało już sprowadzonych do Holandii wraz z rodzinami.

Z informacji przekazanych mediom przez rzecznika holenderskiego MSZ wynika, że sama ambasada została przeniesiona w nocy z soboty na niedzielę z centrum miasta w pobliże lotniska. - Cały personel opuścił ambasadę i kontynuuje swoją pracę w nowej lokalizacji - powiedziała telewizji NOS minister obrony Ank Bijleveld.

Sytuacja w Afganistanie - dyskusja w parlamencie

We wtorek o sytuacji w Afganistanie ma dyskutować Tweede Kamer, izba niższa holenderskiego parlamentu. Koalicyjne ugrupowania D66 (socjalliberałowie) oraz CU (konserwatywna chadecja) chcą, aby poza tłumaczami i ich rodzinami azyl otrzymali także między innymi ochroniarze i pracownicy logistyki. Rząd był wcześniej wobec tego sceptyczny, albowiem, jak podawał portal NU, doprowadziłoby to do "niekontrolowanego wzrostu" liczby wniosków o azyl.

W niedzielę holenderskie linie lotnicze KLM poinformowały, że od 15 sierpnia samoloty tego przewoźnika nie będą latały nad Afganistanem. - Pasażerowie muszą się liczyć z dłuższym czasem lotu, ale bezpieczeństwo pasażerów i personelu jest dla nas najważniejsze - mówiła rzecznika KLM w wiadomościach NH Nieuws.

Ewakuacja Włochów

W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot włoskiego lotnictwa odleciał ze stolicy Afganistanu, Kabulu z około stu ewakuowanymi obywatelami Włoch - ogłosił szef MSZ Luigi Di Maio. Zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną wysłane kolejne maszyny.

Szef włoskiej dyplomacji powiedział w radiu RAI, że wśród około stu Włochów, którzy opuścili Kabul są pracownicy ambasady i Agencji do spraw współpracy i rozwoju , a także inni obywatele, którzy zareagowali na apele MSZ w Rzymie o to, by wrócili do kraju. - Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelowi ambasady włoskiej i pozostałym obywatelom, którzy odpowiedzieli na nasz apel - oświadczył Luigi D Maio w publicznym radiu. Wyjaśnił, że to pierwszy lot z Kabulu , a na najbliższe dni zaplanowano następne, by sprowadzić obywateli włoskich.

Jak zaznaczył minister Di Maio, w Afganistanie pozostanie komórka włoskiej dyplomacji. Sytuację w Afganistanie w kolejnym dniu ofensywy talibów i zdobycia przez nich Kabulu określił jako "tragiczną". - Po tym, jak wyszkoliliśmy afgańskie siły wojskowe i porządkowe, tak szybka kapitulacja rodzi wiele pytań i zmusza do pilnej refleksji. Nie porzucimy narodu afgańskiego, będziemy dalej realizować projekty współpracy , by chronić prawa dzieci, kobiet i pozostałych obywateli afgańskich - oświadczył szef MSZ.

Ansa podała, że na pokładzie samolotu, który odleciał z Kabulu do Rzymu, są także afgańscy współpracownicy włoskich przedstawicieli.

Dyplomaci wyjeżdżają, żołnierze przyjeżdżają

Pentagon poinformował o wysłaniu dodatkowego tysiąca żołnierzy do pomocy w ewakuacji swoich dyplomatów z Kabulu. Tym samym liczba żołnierzy, którzy mają tymczasowo przebywać w Afganistanie zwiększy się do 6000. Amerykański urzędnik, na którego powołuje się agencja Reuters, powiedział że dodatkowi żołnierze będą pochodzić z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Brytyjski resort obrony poinformował w niedzielę o przybyciu do Kabulu samolotu z żołnierzami, którzy mają osłaniać ewakuację brytyjskich dyplomatów i ich rodzin.

Brytyjscy żołnierze w Kabulu Brytyjscy żołnierze w Kabulu. Pomogą w ewakuacji dyplomatów | MOD/CROWN

W związku z napiętą sytuacją w Afganistanie także inne ambasady podejmują decyzje o ewakuacji dyplomatów. Personel ambasady Kanady - jak podała agencja Reutera - jest w drodze do kraju.

Decyzję o zamknięciu ambasady podjęły także Niemcy. - Podjęliśmy decyzję o przeniesieniu pracowników naszej ambasady do zabezpieczonego przez wojsko obszaru na lotnisku w Kabulu. Część z nich jeszcze dziś wyleci z Kabulu - poinformował w niedzielę wieczorem w Berlinie minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.

Również ambasada Francji przenosi się z budynku w centrum Kabulu na lotnisko, gdzie będzie kontynuować prace nad organizacją ewakuacji obywateli francuskich i współpracujących z Francuzami Afgańczyków - przekazał dziennikarzom francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian.

Do Afganistanu leci samolot hiszpańskich sił zbrojnych, na pokładzie, którego z kraju ewakuowani mają być dyplomaci i personel wpierający. Jak poinformował szef resortu spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska, wszyscy pracownicy ambasady tego kraju zostali przetransportowani na lotnisko międzynarodowe w Kabulu.

Agencja TASS poinformowała, że także Korea Południowa podjęła decyzję o czasowym zamknięciu swojej placówki w Kabulu.

Lotnisko w Kabulu "miejscem ostatniej nadziei"

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba poinformował, że z Afganistanu ewakuowano 79 osób, obywateli Ukrainy i pięciu innych krajów. "79 obywateli Ukrainy, Afganistanu, Białorusi, Holandii, Chorwacji, Tadżykistanu uciekło przed niebezpieczeństwem i chaosem (chroniąc się - red.) na ukraińskim pokładzie. Są wśród nich też małe dzieci. Niektórzy wrócili do domu, niektórzy do bliskich, niektórzy będą kontynuować podróż, niektórzy będą zmuszeni rozpocząć nowe życie od zera" - napisał minister na Facebooku.

Jak podkreślił Kułeba, lotnisko w Kabulu to teraz miejsce, "w którym lepiej się nie znajdować, i które jednocześnie jest miejscem ostatniej nadziei dla tysięcy ludzi". "Nadal zbieramy informacje o obywatelach, którzy potrzebują ewakuacji" - zaznaczył.

Ewakuację części personelu dyplomatycznego z Afganistanu planuje także Rosja - podała agencja Reutera.

Talibowie w Kabulu

Dziesiątki talibskich bojowników opanowały w niedzielę pałac prezydencki w Kabulu, głośno obwieszczając swe zwycięstwo nad rządem afgańskim.

Po tym, jak w niedzielę talibowie dotarli do Kabulu - początkowo nie wchodząc do miasta - pojawiły się doniesienia o negocjacjach w sprawie przejęcia władzy. Wkrótce zaczęto też spekulować o losach prezydenta Aszrafa Ghaniego. Wieczorem on sam wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym przekazał, że opuścił kraj, by uniknąć rozlewu krwi po tym, jak talibowie wkroczyli do jego siedziby w Kabulu. Jak tłumaczył, wyjechał, chcąc uniknąć starć z talibami, które mogłyby zagrozić milionom mieszkańców Kabulu. Ghani nie zdradził, gdzie obecnie przebywa. Większość źródeł twierdziła, że udał się do Tadżykistanu, a potem Omanu, ale wieczorem stacja Al-Dżazira podała, że wraz z żoną i kilkoma bliskimi współpracownikami poleciał do Taszkientu, stolicy Uzbekistanu.

Według świadków, w stolicy Afganistanu panuje atmosfera niepewności, posterunki policji zostały porzucone przez rządowe siły bezpieczeństwa. Lokalne media twierdzą, że kilka eksplozji słychać było wieczorem w Kabulu. Jeden z wybuchów miał być słyszany w pobliżu ambasady USA, a dwa - w pobliżu pałacu prezydenckiego.

P.o. szef MSW Afganistanu Abdul Sattar Mirzakwal poinformował, że w Kabulu zarządzono godzinę policyjną. Szpital w Kabulu przekazał natomiast na Twitterze, że ponad 40 osób zostało rannych na przedmieściach stolicy w niedzielę.

Rada Bezpieczeństwa ONZ, na wniosek Estonii i Norwegii, zbierze się w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym sytuacji w Afganistanie. Rozpocznie się ono o godz. 10 czasu miejscowego (godz. 16 w Polsce). Dyplomaci z ONZ przekazali w niedzielę, że sekretarz generalny Antonio Guterres poinformuje członków Rady Bezpieczeństwa o sytuacji w Afganistanie po przejęciu przez talibów kontroli nad stolicą kraju.

Wycofanie wojsk USA z Afganistanu

Talibowie rządzili Afganistanem od 1996 roku do obalenia ich władzy w 2001 przez wojska Stanów Zjednoczonych wraz z sojusznikami. Odkąd władze USA plany wycofania wojsk, przemoc nasiliła się w całym państwie, a talibowie zaczęli przejmować kolejne części kraju. Amerykańskie wojska mają opuścić Afganistan do 11 września po niemal 20 latach konfliktu.

O wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu poinformował w połowie kwietnia tego roku prezydent USA Joe Biden. - Nie przerzucę odpowiedzialności za oddziały USA w Afganistanie na kolejnego, piątego z kolei prezydenta - oświadczył. Dodał wtedy, że "czas zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki".

Decyzja o wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu do 11 września zapadła po trzymiesięcznym przeglądzie różnych opcji przez administrację Joe Bidena. Ustalono, że Stany Zjednoczone mogą zapobiegać atakom terrorystycznym i chronić swoją ojczyznę bez oddziałów na terenie Afganistanu - przekazał wtedy mediom wysoki rangą urzędnik. Źródło to wskazało, że nowe wyzwania wymagają od Waszyngtonu "zamknięcia ostatniego rozdziału książki o 20-letnim konflikcie w Afganistanie". Wśród nich wymieniono narastającą konkurencję z Chinami, pandemię COVID-19 oraz zagrożenie terroryzmem w innych krajach.

