Talibowie w Afganistanie. Kto ich finansuje i w jaki sposób zdobywają pieniądze?

Informacje pozyskane przez BBC wskazują, że dziś talibowie dysponują rozbudowaną siecią pozyskiwania pieniędzy oraz mają swój własny system podatkowy. Od czasu powstania w latach 90. ubiegłego wieku ugrupowanie wypracowało co najmniej kilka źródeł dochodów.

Zagraniczne darowizny

Za najhojniejszych indywidualnych darczyńców uznaje się osoby prywatne z Pakistanu oraz kilku państw Zatoki Perskiej, w tym Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kataru. Choć niemożliwe jest dokładne oszacowanie wysokości przychodów talibów z tego tytułu, uważa się, że te źródła zapewniają znaczną część ich budżetu. Według ekspertów, na których powołuje się BBC, może być to nawet 500 milionów dolarów rocznie.

Handel narkotykami

Afganistan to największy na świecie producent opium. Jak wynika z danych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), to stamtąd pochodzi ponad 80 procent globalnej podaży tej substancji. Jest ona głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności. Pozyskiwane z maku opium służy dziś głównie do wytwarzania silniejszych narkotyków – morfiny i heroiny. Jak podaje BBC, szacowana wartość eksportu afgańskiego opium wynosi między 1,5 a 3 miliarda dolarów rocznie.