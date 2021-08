W wywiadzie talibski dowódca zaapelował do Afgańczyków. Za jego plecami grupa uzbrojonych bojowników

Jeden z dowódców talibów w czasie wywiadu telewizyjnego wezwał Afgańczyków, by nie opuszczali kraju. - Wasza ojczyzna was potrzebuje i będzie was chronić - deklarował Kari Samiullah. Gdy wypowiadał ten apel, za jego plecami stała grupa uzbrojonych bojowników.

W połowie sierpnia talibowie przejęli kontrolę nad Kabulem. Przez ostatnie tygodnie ze stołecznego lotniska prowadzona była ewakuacja zagranicznych obywateli oraz Afgańczyków współpracujących z zachodnim wojskiem i dyplomacją. Tysiące mieszkańców kraju w obawie o swoje życie starało się uciec z kraju. Choć bojownicy deklarowali, że nie zamierzają mścić się na osobach współpracujących z prozachodnim rządem, narastał niepokój o możliwy powrót do sytuacji sprzed przeszło 20 lat, gdy talibowie po raz pierwszy sprawowali władzę. Dochodziło wówczas do publicznych egzekucji, a kobiety nie mogły uczęszczać do szkół i podejmować pracy – przypomniała agencja Reutera.

Afgańczyków do pozostania w kraju przekonywał w piątkowej rozmowie z lokalną telewizją talibski dowódca Kari Samiullah. Zapewnił, że bojownicy skupiają się na tym, by Afganistan "prosperował, by ludzie żyli pod parasolem islamskiego systemu". – Wasza ojczyzna was potrzebuje i będzie was chronić. (…) Jeżeli Bóg pozwoli, postaramy się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa we wszystkich prowincjach Afganistanu – mówił.

Samiullahowi w studiu towarzyszyła grupa uzbrojonych bojowników. Siedmiu z nich stało za plecami jego i prowadzącego program.

