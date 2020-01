Śmierć Sulejmaniego cieszy terrorystów. "Przyspieszy proces ich odradzania"

Śmierć generała Kasema Sulejmaniego "ucieszyła serca wiernych" - stwierdzili terroryści tak zwanego Państwa Islamskiego w swoim wydawanym w internecie tygodniku Al-Nabaa. To pierwszy komentarz tej grupy w sprawie zabicia irańskiego generała przez siły USA.

"Dobrą informacją dla ekstremistów jest to, że iracki parlament przegłosował rezolucję, która wzywa rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w kraju amerykańskich żołnierzy" – dodał.