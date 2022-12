Tajwan przedłuży obowiązkową służbę wojskową

czytaj dalej

Według najnowszego raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną Władimir Putin prowadzi kampanię mającą nakłonić Zachód do wywierania presji na Ukrainę, by poszła na ustępstwa. Zdaniem ekspertów wypowiedziane przez przywódcę Rosji w niedzielę słowa o "gotowości do negocjacji ze wszystkimi stronami" są częścią tej kampanii.