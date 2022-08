Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie. 27 chińskich myśliwców naruszyło strefę identyfikacji obrony powietrznej

Jak podkreślono w oświadczeniu resortu obrony w Tajpej, w odpowiedzi strona tajwańska wysłała samoloty bojowe, by monitorowały sytuację. Włączone zostały systemy obrony przeciwrakietowej, wysłano również ostrzeżenia radiowe.

Nie było to najpoważniejsze w historii naruszenie strefy. Rekord miał miejsce w październiku 2021 roku, kiedy to w strefie ADIZ znalazło się 56 samolotów wojskowych ChRL. Według ekspertów rekordowe wtargnięcie związane było z obchodzoną w Pekinie w tamtym czasie 72. rocznicą powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

Ministry of National Defense

Chiński myśliwiec Shenyang J-16 Ministry of National Defense

W Tajpej w środę zakończyła się 19-godzinna wizyta Nancy Pelosi . We wtorek, w dniu jej lądowania na Tajwanie, do ADIZ wtargnęło 21 samolotów chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Pelosi: Chiny nie mogą zabraniać światowym przywódcom podróży na Tajwan

"O ile jednak Chiny mogą uniemożliwić Tajwanowi wysyłanie przywódców na międzynarodowe fora, to nie mogą jednak zabronić światowym przywódcom podróży na Tajwan" - napisała szefowa niższej izby Kongresu USA.

Chociaż Pelosi nie jest pierwszym przewodniczącym Izby Reprezentantów, który udał się na Tajwan (Newt Gingrich odwiedził wyspę w 1997 roku), to jej wizyta ma miejsce w czasie gwałtownego pogorszania się stosunków chińsko-amerykańskich.

Pekin potępił we wtorek wizytę Pelosi na Tajwanie, określając ją jako "poważną prowokację" i "igranie z ogniem". Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ogłosiła, że przeprowadzi wokół wyspy ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji.

Od czwartku do niedzieli, w sześciu miejscach oddalonych zaledwie 20 km od wybrzeży Tajwanu, zaplanowane są ćwiczenia chińskiej armii. Tajwańskie władze skrytykowały postępowanie Chin, nazywając je "prowokacją" i poinformowały, że planują w sposób skoordynowany zmienić trasy przelotów samolotów i trasy statków, by uniknęły one kontaktu z wrogim wojskiem.