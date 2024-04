Największe od 25 lat trzęsienie ziemi nawiedziło Tajwan, powodując zawalenie się budynków – podała agencja AP. Władze Japonii wydały ostrzeżenie przed tsunami na pobliskich wyspach należących do prefektury Okinawa. Magnituda wyniosła aż 7,7.

Tajwańska agencja meteorologiczna ogłosiła, że trzęsienie miało magnitudę 7,2, ale przed godz. 4 rano w Polsce jej japoński odpowiednik przekazał, że szacunki poszły w górę i podniesiono ją do poziomu 7,7.

- To najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat, od trzęsienia ziemi w 1999 roku - powiedział dyrektor Centrum Sejsmologicznego w Tajpej Wu Chien-fu dziennikarzom, odnosząc się do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6, które we wrześniu 1999 roku spowodowało śmierć 2400 osób.