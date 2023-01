Szef MSZ Tajwanu: inwazja Chin coraz bardziej prawdopodobna. Podał możliwą datę

czytaj dalej

Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy poinformowała, że w wyniku katastrofy helikoptera, do której doszło w Browarach pod Kijowem, zginęło 17 osób, w tym czworo dzieci. Na pokładzie śmigłowca było kierownictwo ukraińskiego MSW. Zginął szef MSW Denys Monastyrski, a także dwóch jego zastępców. Rannych zostało co najmniej 29 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Premier Dmytro Szmyhal poinformował, że szef ukraińskiej policji, Ihor Kłymenko, będzie tymczasowo pełnił obowiązki ministra spraw wewnętrznych.