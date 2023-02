Tajwan. Na strategicznej wyspie znaleziono szczątki obiektu latającego. Armia wszczęła dochodzenie

Znalezione przedmioty to kula, która ma około metra średnicy z pudełkiem na instrumenty oznaczonym uproszczonymi chińskimi znakami - które są używane w Chinach, ale nie na Tajwanie. Na szczątkach były też napisy: "Taiyuan Radio No. 1 Factory Co., Ltd.", "GTS13 digital datmospheric sounding instrument" i "meteorological instrument" - podało wojsko. Taiyuan to duże miasto w północnych Chinach.