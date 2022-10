Panda Tuan Tuan miała ocieplić relacje między Chinami a Tajwanem. Potrzebuje pomocy

Mimo narastającego konfliktu Tajpej z Pekinem ogród zoologiczny w stolicy Tajwanu zaprosił chińskich weterynarzy, by zajęli się pandą Tuan Tuan, którą chińskie władze podarowały wyspie, gdy relacje między oboma państwami były mniej napięte - podała AFP. Tajpej poinformowało, że są już przygotowywane wizy dla chińskich gości. - Sądzę, że to będzie bardzo znacząca wizyta - powiedziała lokalnej prasie szefowa ogrodu Eve Wang.

Napięte stosunki między Chinami a Tajwanem

We wrześniu zastępca dyrektora CIA David Cohen poinformował, że prezydent Chin Xi Jinping powiedział swoim generałom, iż chce, by chińskie wojsko było zdolne do zajęcia Tajwanu siłą do 2027 roku.