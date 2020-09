Przewodniczący czeskiego Senatu nawiązuje do słów Kennedy'ego. Deklaruje: jestem Tajwańczykiem

Przebywający na Tajwanie przewodniczący czeskiego Senatu Milosz Vystrczil w przemówieniu przed miejscowym parlamentem nazwał siebie Tajwańczykiem. Nawiązał do słynnej wypowiedzi prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego, który w 1963 roku w czasie wizyty w Berlinie Zachodnim powiedział po niemiecku, że jest berlińczykiem. Groźby zapłacenia "wysokiej ceny" za podróż na wyspę skierowało pod adresem Czecha chińskie MSZ.

