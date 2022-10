Tajwan przekaże Ukrainie 56 milionów dolarów pomocy na odbudowę kraju

Dyplomacja w Tajpei poinformowała, że przekaże Ukrainie darowiznę w wysokości 56 milionów dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę kraju. To nie pierwszy raz, kiedy Tajwan przekazuje pomoc materialną do Kijowa.

Specjalny zespół w Warszawie

Tajwan pomaga kolejny raz

- W procesie budowania bliższych stosunków z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, rząd Tajwanu często odwołuje się do czynników niematerialnych, jak wspólne wartości i przywiązanie do ideałów demokratycznych - stwierdził Marcin Jerzewski, dyrektor tajwańskiego oddziału czeskiego think tanku European Values Center for Security Policy.