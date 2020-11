Bójka w parlamencie, premier obrzucony świńskimi wnętrznościami

Do bójki między partią opozycyjną a przedstawicielami rządu doszło w piątek w tajwańskim parlamencie. Premier Su Ceng-czang został obrzucony świńskimi wnętrznościami.

Rządząca Demokratyczna Partia Postępowa (DPP) utworzyła więc tym razem kordon ochronny w Yuanie Legislacyjnym, by pozwolić Su Ceng-czangowi przemawiać o planowanych przez rząd regulacjach związanych z otworzeniem rynku na import mięsa. Na niewiele kordon się zdał, gdyż w trakcie przemowy Su został obrzucony świńskimi wnętrznościami i świńską skórą przez członków Partii Nacjonalistycznej (Kuomintangu - KMT).

Partia Nacjonalistyczna wzywa do odwołania premiera

W sierpniu 2020 roku rząd prezydent Caj Ing-wen z DPP doszła do porozumienia z USA i wyraziła zgodę na złagodzenie ograniczeń w imporcie amerykańskiej wieprzowiny i wołowiny na Tajwan. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Zniesienie ograniczeń spotkało się z ostrym protestem KMT, która nawoływał do referendum w tej sprawie. Zdaniem Kuomintangu, 70 proc. Tajwańczyków sprzeciwia się sprowadzaniu mięsa z raktopaminą - dodatkiem do pasz pobudzającym wzrost tkanki tłuszczowej, którego stosowanie jest dozwolone w USA, ale zakazane m.in. na Tajwanie. Mięsa zawierającego tę substancję nie można również sprowadzać m.in. do Unii Europejskiej i Chin.