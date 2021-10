Pożar budynku mieszkalnego na Tajwanie. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Jak podaje Centralna Agencja Informacyjna, do wybuchu pożaru doszło na pierwszym piętrze budynku, po chwili ogień rozprzestrzenił się na wszystkie piętra. W budynku jest 120 mieszkań, dostęp do nich był utrudniony ze względu na starą konstrukcję i niedostępność niektórych pomieszczeń. Jak podają władze, w budynku mieszkało co najmniej 100 osób, większość z nich w podeszłym wieku, co mogło utrudniać ewakuację.