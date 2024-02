Tajwan po raz pierwszy doprowadził do ekstradycji swojego obywatela. Przebywał w Polsce

Tajwan, który nie ma kontaktów dyplomatycznych z większością krajów, zdołał po raz pierwszy doprowadzić do ekstradycji swojego obywatela. Poszukiwany za defraudacje mężczyzna przebywał w Polsce, a na wyspę wrócił w styczniu - podaje AFP.

Tajwańczyk, którego zidentyfikowano tylko z nazwiska, Liu, podejrzany jest o międzynarodowe defraudacje w sektorze telekomunikacji. W Polsce został zatrzymany w 2017 roku, a polskie władze podjęły początkowo decyzję o jego ekstradycji do Chin .

Jednak Liu odwołał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), który nie zgodził się na wydanie go Pekinowi - przekazało tajwańskie ministerstwo sprawiedliwości.

W 2023 roku Tajwan zwrócił się oficjalnie do Polski o wydanie Liu. "To po raz pierwszy nasz kraj zdołał doprowadzić do ekstradycji z innego kraju uciekiniera (z Tajwanu)" - podkreślił w komunikacie resort sprawiedliwości.