Tajwan prezentuje nowe F-16V. Mają być filarem obronnym w przypadku ewentualnego ataku Chin

Tajwan zaprezentował w czwartek swój najnowszy sprzęt wojskowy. To zmodernizowane myśliwce F-16, które mają być sercem obrony wyspy w przypadku ewentualnego ataku powietrznego ze strony Chin. W ostatnich miesiącach widać wzmożoną presję militarną Pekinu na Tajpej.

F-16V powstały w efekcie modernizacji starych myśliwców

Według oficjalnej Centralnej Agencji Informacyjnej (CNA) samoloty to zmodernizowane myśliwce F-16A/B, pierwotnie zakupione przez Tajwan w latach 90. Są wyposażone między innymi w zaawansowane systemy radarowe. Reuters informuje, że F-16V mogą przenosić zaawansowane pociski powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder firmy Raytheon Technologies.

CNA dodała, że wyspa ma plany zmodernizowania do 2023 roku 141 myśliwców. Do tej pory modernizowane zostały już 64 maszyny. Modernizacja F-16 o wartości 3,96 miliarda dolarów jest prowadzona przez amerykańską firmę Lockheed Martin i tajwańską Aerospace Industrial Development (AIDC). To najnowszy przykład współpracy wojskowej między Waszyngtonem a Tajpej. Ponadto - jak podała CNA - Tajwan zakupił również 66 nowych F-16V od firmy Lockheed Martin, a dostawa ma rozpocząć się w 2023 roku.