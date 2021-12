Chińskie władze grożą Tajwanowi "drastycznymi środkami", jeśli będzie dążył do niepodległości

Rzecznik chińskiego rządowego biura ds. Tajwanu Ma Xiaoguang zagroził, że Chiny podejmą "drastyczne środki", jeśli "siły separatystyczne" na Tajwanie będą dążyły do niepodległości. Pekin uważa Tajwan za część terytorium ChRL.

Komunistyczne Chiny nasiliły w ostatnich latach działania wojskowe wokół Tajwanu, co demokratycznie wybrane władze w Tajpej oceniają jako próbę zastraszenia. Pekin zwiększył również presję mającą na celu dyplomatyczną izolację wyspy.

Rzecznik chińskiego rządowego biura ds. Tajwanu Ma Xiaoguang powiedział, że Chiny zrobią, co w ich mocy, by osiągnąć pokojowe zjednoczenie z Tajwanem, ale jeśli "dążące do niepodległości siły separatystyczne na Tajwanie będą prowokować, wywierać presję lub przekroczą którąś z czerwonych linii, będziemy musieli podjąć drastyczne środki".