Tajwan zrywa stosunki z Nauru "ze skutkiem natychmiastowym"

Tajpej oskarżyło Pekin o wykorzystywanie "pomocy gospodarczej" do nakłonienia Nauru do zwrotu dyplomatycznego. Obecnie już tylko 12 państw utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Tajwanem .

Nauru nie uznają Tajwanu "jako odrębnego państwa"

Władze Tajwanu oskarżyły Chiny o oferowanie "pomocy gospodarczej", aby zachęcić go do zmiany więzi dyplomatycznych z Tajpej na stosunki z Pekinem. "Chiny aktywnie kontaktowały się z osobistościami politycznymi w Nauru i wykorzystywały pomoc gospodarczą, aby zachęcić kraj do zmiany uznania dyplomatycznego" – powiedział wiceminister Tien.