Manewry tajwańskiej piechoty morskiej. Domniemanym wrogiem Pekin

Na Tajwanie zakończyły się ćwiczenia piechoty morskiej w ramach serii manewrów organizowanych po ponownym wyborczym zwycięstwie prezydent Caj Ing-wen. Podobnie jak we wszystkich takich ćwiczeniach domniemanym wrogiem jest chińska armia

Ćwiczenia koncentrowały się na neutralizacji zagrożeń ze strony niewielkich grup napastników, strzelaniu i walki wręcz - precyzuje Associated Press. Podobnie jak we wszystkich takich ćwiczeniach domniemanym wrogiem jest chińska armia. ChRL utrzymuje, że Tajwan jest zbuntowaną chińską prowincją, która zostanie objęta kontrolą, jeśli będzie to konieczne.