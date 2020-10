Tajwan zbroi się u Amerykanów. Chiny grożą podjęciem "koniecznych działań"

Resort chińskiej dyplomacji zapowiedział "uprawnione i konieczne działania", by chronić suwerenność i bezpieczeństwo Chin w związku z zatwierdzeniem planów sprzedaży na Tajwan kolejnej partii uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. MSZ w Pekinie potępiło władze w Waszyngtonie.

Departament Stanu USA zatwierdził w poniedziałek opcję sprzedaży Tajwanowi 100 zestawów obrony wybrzeża Harpoon Coastal Defense Systems (wyjaśnij co to) wyprodukowanych przez Boeinga w ramach umowy o potencjalnej wartości do 2,37 miliarda dolarów. Decyzja zapadła kilka dni po tym, gdy Departament Stanu zatwierdził potencjalną sprzedaż na Tajwan trzech innych systemów uzbrojenia, w tym czujników, pocisków i artylerii, które mogą mieć łączną wartość 1,8 miliarda dolarów.