Tak mogłaby wyglądać chińska inwazja. Serial, który ma być "pobudką"

Serial o potencjalnej inwazji Chin na Tajwan

Większość odcinków poświęcona jest wydarzeniom z odliczania do "Dnia Zero", czyli serialowego dnia rozpoczęcia inwazji Chin. Akcja rozpoczyna się od nałożenia przez Pekin blokady morskiej i powietrznej na Tajwan pod pretekstem poszukiwania samolotu, który "zaginął" w pobliżu wyspy. Na okrążonej wyspie wybucha panika i chaos: mieszkańcy rzucają się do wypłacania pieniędzy z bankomatów, obcokrajowcy do ewakuacji, a w więzieniach wybuchają zamieszki.