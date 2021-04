Największa tragedia kolejowa w historii Tajwanu od 40 lat. Nie żyje co najmniej 36 osób

W piątek przed południem doszło do wykolejenia się pociągu w pobliżu wyjazdu z tunelu koło miasta Hualian u podnóża Gór Tajwańskich. Resort transportu poinformował, że w wyniku tej katastrofy zginęło co najmniej 36 osób. Trwa akcja ratunkowa, kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Pociąg jadący do miasta Taidong na wschodnim wybrzeżu Tajwanu wypadł z torów w tunelu w Górach Tajwańskich w pobliżu miasta Hualian. Według wstępnych ustaleń tajwańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej (CNA) przyczyną katastrofy było stoczenie się na pociąg źle zaparkowanej maszyny do robót ziemnych, która uderzając w pociąg za południowym wyjazdem z tunelu doprowadziła do uderzenia przez skład w ścianę tunelu.