"Tajwan przygotowuje się do życia pod ziemią". Schrony wyznaczane w centrach handlowych i na parkingach

Władze Tajwanu wyznaczają nowe schrony we wszystkich dostępnych podziemnych obiektach: parkingach, stacjach metra, a nawet centrach handlowych - w poniedziałek informują media. Przeprowadzono także pierwsze od kilku lat ćwiczenia alarmów przeciwlotniczych oraz wezwano do zrobienia zapasów najpotrzebniejszych produktów. W obliczu rosnącego napięcia w relacjach z Chinami nasiliły się obawy, że dojdzie do chińskiego ataku na wyspę.

W obliczu rosnącej presji Pekinu, który uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję, władze w Tajpej nasiliły przygotowania do obrony przed ewentualnym chińskim atakiem. Przeprowadzane są ćwiczenia zarówno wojskowe, jak i cywilne.

Tajwan szykuje podziemia

Przygotowania obejmują też wyznaczenie nowych schronów, w których Tajwańczycy będą mogli ukryć się w obliczu ataku z powietrza: rakietowego lub lotniczego. Oprócz istniejących już specjalnych bunkrów wytyczane są miejsca schronienia we wszystkich dostępnych przestrzeniach podziemnych, takich jak parkingi, przejścia podziemne, centra handlowe i stacje metra.

Według Agencji Reutera w samej stolicy wyspy, Tajpej, stworzono w ten sposób 4,6 tys. schronów, które mogą pomieścić w sumie 12 milionów ludzi. To kilka razy więcej niż liczba mieszkańców miasta (w Tajpej mieszka 2,6 mln ludzi). Wejścia do każdego ze schronów są oznaczone na żółto z podaniem liczby osób, które dany schron może pomieścić.

Tajpejscy urzędnicy aktualizują bazę danych z wyznaczonymi schronami, umieszczając je w aplikacji na smartfony. Prowadzą też kampanię informacyjną w mediach społecznościowych i na plakatach, aby upewnić się, że mieszkańcy będą w stanie znaleźć najbliższy schron. Zdaniem wysokiego rangą urzędnika miejskiego odpowiedzialnego za schrony, inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła podejście do kwestii bezpieczeństwa.

- Spójrzcie na wojnę w Ukrainie - powiedział Reuterowi Abercrombie Yang, dyrektor biura administracji budynkami. - Nie ma gwarancji, że niewinna społeczność nie zostanie zaatakowana - zaznaczył. Dodał, że właśnie dlatego społeczeństwo musi być informowane o miejscach schronienia.

Zestawy przetrwania

Prawo zobowiązuje tajwańskie władze do utrzymania schronów dostępnymi i w czystości, niektórzy zwracają jednak uwagę, że potrzeba szerzej zakrojonych działań. W czerwcu w tajwańskim parlamencie wezwano do zaopatrzenia istniejących schronów w artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność i woda.

Jak twierdzi Wu Enoch z rządzącej krajem Demokratycznej Partii Postępowej, obywatele powinni także sami przygotować "zestawy przetrwania", które zabraliby ze sobą do schronów. - Dla ludzi, którzy pozostaną tam na długo, ważne jest, co ze sobą zabiorą - powiedział polityk, wymieniając m.in. środki medyczne i narzędzia, które posłużyłyby do budowy prowizorycznej toalety.

Osłonić oczy, otworzyć usta

Pod koniec lipca pierwszy raz od wybuchu pandemii COVID-19 na całej wyspie przeprowadzono kompleksowe ćwiczenia przeciwlotnicze. Ludności przypomniane zostały zasady zachowania w przypadku ogłoszenia alarmu o ataku powietrznym. Jedna z instrukcji zawiera polecenie, aby osłaniając oczy i uszy, skierować się do najbliższego podziemnego parkingu. Z otwartymi ustami - ma to pomóc w zminimalizowaniu skutków ewentualnej fali uderzeniowej.

Wciąż nie wszyscy Tajwańczycy wiedzą jednak, gdzie znajdują się schrony w ich okolicy. 18-letnia Harmony Wu była zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że w razie wojny w schron przeciwlotniczy zostanie zamieniony podziemny pasaż handlowy w pobliżu stacji metra, do którego ona i inni młodzi ludzie przychodzą na próby tańca. Jednocześnie przyznała, że rozumie takie posunięcie. -Schrony są niezbędne. Nie wiemy, kiedy może nadejść wojna, a one są po to, aby zapewnić nam bezpieczeństwo - oceniła.

Autor:wac//mm

Źródło: Reuters, Guardian