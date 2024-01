Chińskie balony przeleciały nad Tajwanem. Za dziesięć dni wybory

Podczas środowej konferencji prasowej Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że we wtorek nad Cieśniną Tajwańską zaobserwowano cztery chińskie balony, z czego trzy miały przelecieć przez środkową część wyspy. Znalazły się w odległości kolejno 194 km, 296 km i 294 km od ważnej tajwańskiej bazy lotniczej Ching Chuan Kang, a następnie zniknęły w różnych miejscach.

Chińskie balony nad Tajwanem

Balon wykryto 187 km na południe od miasta Keelung. Przemieszczał się na wschód przez około godzinę, po czym zniknął. Wtedy sugerowano, że mógł być to balon meteorologiczny. Od tego czasu informowano o kilku kolejnych przypadkach zaobserwowania chińskich balonów nad cieśniną. W środę ministerstwo nie odpowiedziało na pytanie, czy balony zaobserwowane we wtorek mogły służyć do celów meteorologicznych.