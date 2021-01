Napięcie w cieśninie. Manewry z pociskami zdolnymi razić chińskie bazy

Siły powietrzne Tajwanu przeprowadziły we wtorek testy pocisków manewrujących typu powietrze-ziemia. Ćwiczenia odbyły się zaledwie dwa dni po dwukrotnym naruszeniu przez kilkanaście chińskich samolotów strefy identyfikacji obrony powietrznej tego kraju.

We wtorek doszło do ćwiczebnego poderwania samolotów, które miało symulować odpowiedź na atak Chińskiej Armii Narodowo-Wyzwoleńczej. W ćwiczeniach użyto wyprodukowane lokalnie przez Narodowy Instytut Nauki i Technologii Chung-Shan pociski manewrujące typu powietrze-ziemia Wan Chien oraz uzbrojone w nie lokalne myśliwce AIDC F-CK-1 Ching-Kuo. Ćwiczenia - co jest rzadkością - były otwarte dla publiczności.