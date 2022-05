Prezydent USA Joe Biden zapewnił, że jest skłonny użyć siły w obronie Tajwanu

Prezydent USA Joe Biden składający wizytę w Japonii odniósł się do incydentów z wysyłaniem przez Chiny samolotów wojskowych w pobliże Tajwanu. Przyznał, że byłby skłonny do użycia siły, by bronić Tajwanu. Amerykański prezydent oświadczył również, że Stany Zjednoczone wspólnie z innymi krajami starają się zapewnić, że Chiny nie będą mogły użyć siły przeciwko wyspie - podała agencja Reutera.