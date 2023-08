Chińskie samoloty wojskowe przekroczyły linię mediany

Wiceprezydent Tajwanu zatrzyma się w USA

Pretekstem do wzmożonej aktywności może być planowana na sobotę podróż wiceprezydenta Tajwanu Williama Laia, który w drodze do Paragwaju ma zatrzymać się "tranzytem" w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział w zeszłym miesiącu ambasador ChRL w Waszyngtonie, priorytetem władz Chin było powstrzymanie Laia przed przyjazdem do USA.