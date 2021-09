Chińskie samoloty wykryte w strefie obrony powietrznej Tajwanu

Strefa identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) została w niedzielę naruszona przez dziewiętnaście chińskich samolotów wojskowych - poinformował tajwański resort obrony. To kolejny w ostatnich miesiącach przypadek wtargnięcia lotnictwa Chin w tajwańską strefę obrony.

Chińskie samoloty w strefie obrony Tajwanu

Chociaż naruszenia tajwańskiej strefy ADIZ przez chińskie samoloty stały się normą, w ostatnich tygodniach siły powietrzne tego kraju zmniejszyły natężenie takich działań, wysyłając przede wszystkim pojedyncze maszyny Shaanxi Y-8 czy Shaanxi KJ-500. Ostatni rekord naruszeń strefy miał miejsce w połowie czerwca, gdy wtargnęło do niej aż 28 samolotów, w tym 20 myśliwców. Według ekspertów, wtargnięcie to związane było ze szczytem G7, który wskazał na potrzebę pokojowego rozwiązania sytuacji w Cieśninie Tajwańskiej.

US Air Force

Shenyang J-11 Chiński Sił Powietrznych, zdjęcie poglądowe US Air Force

Już we wrześniu pojedyncze samoloty sił powietrznych ChRL naruszały strefę cztery razy. W sobotę dwie maszyny Xi’an JH-7 oraz dwa samoloty Shaanxi Y-8 wleciały do strefy również od południowego zachodu. Podczas wszystkich ostatnich incydentów chińskie samoloty wlatują do południowo-zachodniej części strefy, w bliskiej odległości od archipelagu Dongsha (Pratas), kontrolowanego przez Tajwan.