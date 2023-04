Chińskie samoloty naruszyły linię mediany, Tajpej poderwało myśliwiec. "Celowo tworzą napięcia"

Tajwańska prezydent w podróży po Amerykach, Pekin grozi odwetem

Pekin zagroził niesprecyzowany odwetem, jeśli prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, która znajduje się obecnie w podróży po obu Amerykach, spotka się z przewodniczącym Izby Reprezentantów USA, Kevinem McCarthym. Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu w Los Angeles w drodze powrotnej Tsai do Tajpej z Ameryki Środkowej - podaje Guardian. Prezydent Tajwanu odwiedziła już USA, a dokładnie Nowy Jork, w środę w drodze do Gwatemali i Belize.

Chiny nie powinny używać podróży prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen do USA jako pretekstu do agresywnych działań wokół Cieśniny Tajwańskiej - ostrzegł w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak podkreślił, wizyta Tsai w Nowym Jorku i Los Angeles będzie nieoficjalna. - Chińska Republika Ludowa nie powinna używać tego tranzytu jako pretekstu, by zaostrzyć jakiekolwiek agresywne działania wokół Cieśniny Tajwańskiej. Stany Zjednoczone i Chiny mają swoje różnice, jeśli chodzi o Tajwan, ale radziliśmy sobie z tymi różnicami przez ponad 40 lat - stwierdził Kirby podczas briefingu prasowego w Białym Domu, odnosząc się do środowej wizyty Tsai w Nowym Jorku.