Chińskie myśliwce w strefie obrony powietrznej Tajwanu

Chińskie samoloty wojskowe naruszyły w środę strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) – poinformował tajwański resort obrony. Jak przekazano w oświadczeniu, było to 15 maszyn, w tym 12 myśliwców. To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, gdy Chiny wysyłają tak dużą liczbę samolotów na bliską odległość od granic Tajwanu.

Chińskie samoloty nad Tajwanem

Od początku kwietnia lotnictwo Armii Ludowo-Wyzwoleńczej naruszyło strefę ADIZ czterokrotnie, ostatnio w poniedziałek, gdy 10 samolotów wleciało do strefy również od południowego zachodu. Były to m.in. cztery myśliwce Chengdu J-10 i cztery myśliwce Shenyang J-16.

"Jeśli zaistnieje taka potrzeba, będziemy bronić się do samego końca"

W środę na Tajwanie rozpoczęły się ćwiczenia z użyciem rakiet. Mają one potrwać trzy dni, a kolejne takie ćwiczenia planowane są na przyszły tydzień. W tym samym czasie, zaledwie 36 mil morskich od tajwańskiej wyspy Lanyu i w bliskiej odległości od terytorium, na którym mają być wykonywane testy, pojawiły się dwa okręty marynarki wojennej Chin. Według anonimowych źródeł agencji CNA są to okręty rozpoznawcze, których zadaniem jest obserwowanie tajwańskich ćwiczeń.

W środę szef MSZ Tajwanu Joseph Wu podkreślił, że jeśli kraj zostanie zaatakowany, to będzie bronił się do samego końca. - Mamy wolę, by się bronić, co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, będziemy bronić się do samego końca - powiedział Wu w rozmowie z mediami.