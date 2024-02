"Wywołali panikę". Chińska straż przybrzeżna weszła na tajwańską łódź turystyczną 

Chińczycy weszli na łódź turystyczną Tajwanu

Śmierć Chińczyków uciekających przed strażą przybrzeżną Tajwanu

Działania chińskiej straży przybrzeżnej to konsekwencja jej zapowiedzi z niedzieli. Ogłoszono wtedy, że rozpoczęte zostaną regularne kontrole wokół wysp Kinmen, a oświadczenie miało związek ze śmiercią dwóch obywateli Chin. To rybacy, którzy nielegalnie wpłynęli zbyt blisko Kinmen , a następnie uciekali przed tajwańską strażą przybrzeżną, kiedy ich kuter rybacki się wywrócił, w wyniku czego utonęli.

Reakcja władz Tajpej na poniedziałkowy incydent

Na poniedziałkowe zdarzenie, kiedy to chińska straż przybrzeżna weszła na pokład tajwańskiej łodzi turystycznej, zareagowały władze w Tajpej. - Uważamy, że miało to szkodlliwy wpływ na uczucia naszych obywateli i wywołało panikę. Nie było to również zgodne z interesem obywateli po drugiej stronie Cieśniny (Tajwańskiej - red.) - powiedziała we wtorek Kuan Bi-ling, przewodnicząca Rady Spraw Oceanicznych Tajwanu. Zauważyła, że często zdarza się bowiem, że chińskie lub tajwańskie łodzie turystyczne przypadkowo wkraczają na wody kontrolowane przez drugą stronę. - Takie łodzie nie są nielegalne - dodała.