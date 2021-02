Amerykański niszczyciel na wodach Cieśniny Tajwańskiej. Pierwszy raz za prezydentury Bidena

Resort obrony Tajwanu poinformował w czwartek o przepłynięciu przez Cieśninę Tajwańską okrętu marynarki wojennej USA USS John S. McCain. Było to pierwsze pojawienie się amerykańskiej jednostki w tym miejscu za prezydentury Joe Bidena.

Amerykańska marynarka wojenna potwierdziła w czwartek, że USS John S. McCain, niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke przepłynął przez Cieśninę Tajwańską. W oświadczeniu VII Floty poinformowano, że był to rutynowy rejs, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

"Przepłynięcie przez Cieśninę Tajwańską świadczy o zaangażowaniu USA w działania na rzecz wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku. Wojsko Stanów Zjednoczonych będzie kontynuować loty, rejsy i innego rodzaju operacje wszędzie tam, gdzie zezwala na to prawo międzynarodowe" – wskazano w oświadczeniu.

Incydenty z udziałem wojska chińskiego na Morzu Południowochińskim

Ostatni raz USS John S. McCain pojawił się na wodach Cieśniny w grudniu 2020 roku. W tamtym miesiącu były tam również dwa inne niszczyciele tej samej klasy: USS Curtis Wilbur oraz USS Mustin. W czwartek samoloty Chińskiej Republiki Ludowej ponownie naruszyły strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) - dwie maszyny Shaanxi Y-8 wleciały do strefy od południowego zachodu.

W ostatnich miesiącach zwiększyła się liczba incydentów z udziałem wojska chińskiego na Morzu Południowochińskim. Pod koniec stycznia siły zbrojne ChRL naruszały wielokrotnie strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) - w przedostatni weekend stycznia wleciała do niej wyjątkowo duża liczba 28 chińskich samolotów. We wtorek Departament Stanu USA wezwał Chińską Republikę Ludową do zaprzestania nacisków wojskowych, dyplomatycznych i ekonomicznych na Tajwan.