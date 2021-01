"Igrając z ogniem, można samemu spłonąć"

"Z przyjemnością ogłaszam nadchodzącą wizytę ambasador USA przy ONZ Kelly Craft na Tajwanie, który jest niezawodnym partnerem, dynamiczną demokracją rozkwitłą pomimo wysiłków KPCh (Komunistycznej Partii Chin) zmierzających do podważenia jego sukcesu. Tajwan pokazuje, co mogą osiągnąć wolne Chiny" - przekazał Pompeo w oświadczeniu zapowiadającym wizytę.

Wsparcie Tajwanu w dążeniach do członkostwa w ONZ

Według tajwańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej Craft otwarcie wspiera Tajwan w jego dążeniach do członkostwa w ONZ. Chińska Republika Ludowa, która uznaje Tajwan za swą zbuntowaną prowincję, od lat blokuje go w wielu organizacjach międzynarodowych.

Gniewna reakcja Pekinu

W sierpniu na Tajwan przyleciał minister zdrowia USA Alex Azar. Była to pierwsza od 1979 roku oficjalna wizyta amerykańskiego ministra na Tajwanie. We wrześniu natomiast kraj odwiedził podsekretarz stanu do spraw gospodarczych USA Keith Krach. Oficjalnie Krach przebywał w Tajpej, by wziąć udział w uroczystościach żałobnych byłego prezydenta Tajwanu Lee Teng-huia.