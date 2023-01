Amerykański generał przewiduje wojnę z Chinami. "Mam nadzieję, że się myli. Myślę jednak, że ma rację"

Do wojny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może dojść już w 2025 roku - ocenił generał sił powietrznych armii USA Mike Minihan. - Mam nadzieję, że się myli. Myślę jednak, że ma rację - skomentował tę wypowiedź nowy przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Reprezentantów Mike McCaul.

"Mam nadzieję, że się mylę. Moje przeczucie mówi mi, że będziemy walczyć w 2025 roku" - napisał czterogwiazdkowy generał sił powietrznych armii USA Mike Minihan w notatce wysłanej do oficerów, którą zacytował amerykański portal NBC.

Jak zaznaczył NBC, notatka jest skierowana do wszystkich dowódców oddziałów powietrznych w Air Mobility Command (AMC) i innych dowódców operacyjnych sił powietrznych. Nakazuje im do 28 lutego zgłosić wszystkie znaczące wysiłki w celu przygotowania się do walki z Chinami.