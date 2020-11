Wygnana z pałacu, niewidziana od lat. Pokazują fotografie na dowód, że żyje

Tajlandzka księżniczka Srirasmi, wygnana z pałacu w 2014 roku, została sfotografowana przy pracach ogrodowych w stroju buddyjskiej mniszki. To pierwszy dowód na to, że eksmałżonka króla Ramy X żyje.

Pochodząca z niezamożnej rodziny Srirasmi Suwadee poślubiła księcia Vajiralongkorna, wówczas następcę tajskiego tronu, w 2001 roku. Wcześniej przez kilka lat była jedną z dam dworu. W 2014 roku członkowie najbliższej rodziny Srirasmi, którzy czerpali korzyści z dworskich koneksji, zostali oskarżeni o liczne nadużycia, w tym korupcję i obrazę majestatu. Ostatecznie jej rodzice trafili do więzienia na 2,5 roku, trzej bracia otrzymali wyroki o trzy lata wyższe, wuj – były szef Centralnego Biura Śledczego – został skazany na ponad 36 lat więzienia, między innymi za przestępstwa finansowe.

Teraz fotografie pokazujące skromne życie Srirasmi Suwadee – byłej żony króla Tajlandii Ramy X – opublikowała ukazująca się w Malezji chińskojęzyczna gazeta "China Press" ("Zhongguo Bao"). Do zdjęć, wykonanych na terenie posesji w leżącej kilkadziesiąt kilometrów od Bangkoku prowincji Ratchaburi, dotarli obserwatorzy tajskiej monarchii. Widać na nich ubraną na biało kobietę o ogolonej głowie zamiatającą liście w ogrodzie i obsadzającą grządki nasionami.

Element rozgrywek

Część komentatorów uznawała usunięcie Srirasmi za element rozgrywek między pałacowymi stronnictwami. Pojawiały się doniesienia, że niektórzy z tajskich arystokratów krytycznie patrzyli na jej niskie pochodzenie, innym mogło zaś zależeć na poprawie wizerunku księcia, znanego z rozrywkowego trybu życia. Do skandalu doszło w czasie, gdy książę Maha Vajiralongkorn był już w związku ze swoją kolejną partnerką – byłą stewardessą Suthidą Tidjai.

Nie oznaczało to jednak końca miłosnych skandali wokół władcy. Po dwóch miesiącach tytuł drugiej królewskiej małżonki przyznał byłej pielęgniarce i członkini swojej gwardii Sineenat Wongvajirapakdi. Sineenat, znana też jako Koi, wdała się w rywalizację z Suthidą i wkrótce popadła z tego powodu w niełaskę. W październiku 2019 roku na blisko rok pozbawiono ją wszystkich tytułów, stopni wojskowych, odznaczeń i przywilejów. Jak poinformowali pałacowi urzędnicy, miała planować zdobycie pozycji równej królowej. Tajski monarcha przebaczył jej dopiero we wrześniu 2020 roku, kiedy Koi dołączyła do niego w jego posiadłości w południowych Niemczech.