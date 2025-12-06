Zderzenie na stacji kolejowej. "Turyści byli rzucani na wszystkie strony"

Turyści w Tajlandii Źródło: Reuters

"W sobotę 18 turystów, zarówno obywateli Tajlandii, jak i innych krajów, zostało rannych w wyniku nieudanej operacji manewrowej na stacji kolejowej Wang Yen w prowincji Kanchanaburi, w wyniku której lokomotywa uderzyła w stojący wagon pasażerski" - poinformował serwis Khaosod English.

Do zdarzenia doszło, gdy pociąg pasażerski kursujący na linii Kanchanaburi-Nam Tok stał na stacji Wang Yen w związku z zaplanowaną zmianą lokomotywy ciągnącej pociąg. Według lokalnej policji lokomotywa, która była przesuwana, aby połączyć się z wagonami pasażerskimi, nagle wjechała z dużą siłą w pierwszy wagon pasażerski.

"Turyści byli rzucani na wszystkie strony"

Serwis cytuje jednego z pasażerów pociągu.

"W pociągu było prawie stu turystów z Tajlandii i zagranicy. Kiedy dotarliśmy na stację Wang Yen, zatrzymaliśmy się, aby poczekać na zmianę lokomotyw, która zajmuje około 20 minut. Kiedy siedzieliśmy w wagonach, jeden z nich został nagle uderzony z ogromną siłą. Turyści w każdym wagonie byli rzucani na wszystkie strony, niektórzy uderzali głowami o szyby, inni upadli na podłogę" - relacjonował.

Rzecznik MSZ: nie ma informacji o poszkodowanych Polakach

Lokalne służby szybko przybyły na miejsce zdarzenia. Potwierdzono, że łącznie 18 osób odniosło obrażenia, z czego obrażenia czterech z nich są poważne. Wszyscy ranni zostali pilnie przewiezieni do szpitala" - przekazuje serwis Khaosod English.

- Nasz konsul jest w kontakcie ze służbami. Monitorujemy sytuację. Na ten moment nie mamy informacji, aby polscy obywatele w jakikolwiek sposób ucierpieli w tym zdarzeniu - przekazał Maciej Wiewiór, rzecznik prasowy MSZ.

